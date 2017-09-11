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Саакашвілі у Львові проводить нараду з українськими політиками

Понеділок, 11 вересня 2017, 12:57

Одеський екс-губернатор Міхеіл Саакашвілі проводить нараду у львівському готелі "Леополіс", в якій бере участь Юлія Тимошенко та інші політики.

Про це у понеділок повідомив журналістам у Львові народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми проведемо нараду, під час якої вирішимо, що робити далі. А потім вони вийдуть до вас, і Саакашвілі розповість, що особисто він планує робити", - сказав депутат.

До готелю "Леополіс", де проходить нарада, прибули лідер партії "Батьківщина", депутат ФР Юлія Тимошенко, народний депутат з її фракції Сергій Власенко, представники львівської організації партії "Батьківщина", а також сам Єгор Соболєв.

Про інших учасників наради поки невідомо.

Повідомляється, що з будівлі готелю вийшла дружина Саакашвілі Сандра, яка разом з сином пішла в місто на прогулянку.

Теми: СаакашвіліЛьвівТимошенко
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