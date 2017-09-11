Бойовики активні на донецькому напрямку і в секторі "М" – штаб АТО

Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає.

Про це повідомив на брифінгу 11 вересня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, описавши ситуацію в найгарячіших точках.

"На донецькому напрямку початку доби до 20 години бойові дії велися у Зайцевому та Авдіївці. Окупанти активно порушували режим тиші і вдень, і вночі, застосовуючи легке озброєння та бронетехніку", - розповів полковник.

"О 20:30 ворог почав активно обстріл Новолуганського із застосуванням міномета та БМП, який тривав майже півтори години. В цей же час бойовики також активізувалися на інших ділянках фронту – у Майорську, Верхньоторецькому та Пісках", – зазначив речник АТО.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 22 ворожих обстріли. У щонайменше семи епізодах українські війська відкривали вогонь у відповідь.

На маріупольському напрямку, 10 вересня неспокійно було практично по всьому фронту.

"Слід зазначити, що значна частина ворожих обстрілів була достатньо тривалою. У Лебединському та Широкиному окупанти застосовували міномети. Основними "гарячими точками" у неділю були Водяне (9 обстрілів) та Лебединське (4 обстріли)", – сказав Лисенко.

Також, за даними штабу, противник порушував режим тиші у Мар’їнському та Волноваському районах. Українські війська кілька разів відкривали вогонь у відповідь.

На луганському напрямку противник здійснив шість обстрілів українських позицій у Кримському та Новотошківському, причому здебільшого у другій половині дня. Окупанти двічі застосовували міномети у Новотошківському, причому вогонь вівся з різних майданчиків.

Полковник зазначив, що всі обстріли були нетривалими – до десяти хвилин.

Українська правда