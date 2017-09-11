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НАБУ скаржиться, що у деяких справах півтора роки не починаються суди

Понеділок, 11 вересня 2017, 15:25

З поміж 86 справ, скерованих НАБУ та САП до суду, рішення ухвалені у 23, законної сили набули  тільки 17 обвинувальних вироків.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

У відомстві зазначають, що судовий розгляд досі не розпочато у третині справ, у яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій. По деяких справах розгляд по суті не розпочинається вже понад півтора року.

 

"Серед основних причин "затягування" розгляду варто відзначити проблеми з визначенням підсудності, зайнятість і відпустки суддів, неявку сторони захисту тощо. Наприклад, у провадженні за фактом надання неправомірної вигоди військовому прокурору Південного регіону України заплановане на 19 серпня підготовче засідання не відбулось. Наступне ж призначили аж за 2 місяці – на 18 жовтня", - сказано в повідомленні.

За підрахунками антикорупційного бюро, загальний розмір збитків, завданий підозрюваними в корупції в 86 зазначених справах сягає 3,45 мільярдів гривень.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявляв про саботаж судами антикорупційних справ.

За його словами, із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не почали. Є лише поодинокі вироки, більшість яких стосуються другорядних учасників корупційних схем.

Українська правда

Теми: НАБУсуд
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