Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лутковська хоче більше повноважень, щоб захищати борців з корупцією

Вівторок, 12 вересня 2017, 13:06

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська виступає за збільшення її повноважень щодо захисту осіб, які викрили корупційні правопорушення.

Про це вона сказала на міжнародній конференції "Солідарність проти корупції", повідомляє Укрінформ.

Лутковська зазначила, що нещодавно у парламенті був зареєстрований законопроект, яким передбачено надання омбудсмену відповідних повноважень.

"Навіть, якщо відповідна норма буде прийнята парламентом, я зможу це зробити у співпраці з профспілками і у випадку, якщо ми будемо мати незалежні профспілки", - зауважила вона.

Омбудсмен підкреслила, що в разі, якщо людина викрила певну інформацію, вона повинна мати гарантії продовження роботи на підприємстві, де працює. В цьому випадку, за словами Лутковської, простежити за дотриманням належних умов праці для такої людини зможуть лише дійсно незалежні профспілки.

 "Саме профспілки знають, які умови праці створені для цієї людини", - сказала вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
корупція
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: