Суддю Вищого госпсуду, який має 7 квартир і 3 будинки, звільнили

Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Вищого господарського суду Сергія Бондаря, який має 7 квартир у Києві і 3 будинки в області.

Таке рішення рада ухвалила 12 вересня.

Бондаря звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Суддя Бондар і один з його маєтків Фото "PROSUD"

Загалом 12 вересня звільнено 28 суддів з різних областей.

Як відомо, раніше Бондар брав участь у конкурсі на посаду судді нового Верховного суду. Однак Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримала вето Громадської ради доброчесності на його обрання.

ГРД своє рішення мотивувала тим, що Бондар не відповідає "критеріям доброчесності та професійної етики", оскільки брав участь у конфлікті, пов’язаному з реприватизацію ВАТ "Нікопольський завод феросплавів".

А також тому, що Бондар не відповідає антикорупційним критеріям, оскільки має дуже багато нерухомості, і спосіб його життя не відповідає задекларованим доходам.

Як повідомлялося раніше, родина суддя Вищого господарського суду України Сергія Бондаря володіє 7 квартирами у Києві та 2 Криму загальною площею 656 кв.м, а також 3 будинками поблизу столиці сукупною площею 652 кв.м.