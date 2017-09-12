Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МВС пояснили, чому про затримання Саакашвілі поки не йдеться

Вівторок, 12 вересня 2017, 16:13

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі незаконно знаходиться в Україні, однак підстав для його затримання наразі немає.

Про це сказав журналістам директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко 12 вересня у Києві.

"На наше переконання – так", – відповів він на запитання щодо того, чи вважає МВС незаконним перебування Саакашвілі в Україні.

Водночас Шевченко зазначив, що для затримання політика наразі підстав немає.

У справі про незаконний перетин кордону наразі є 5 затриманих.

За словами речника МВС, щодо них слідство має підстави підозрювати у вчиненні кримінальних правопорушень.

Щодо оголошення підозри Шевченко вказав наступне:

"Процесуальних підозрюваних ще немає. Підозра ще нікому не пред'явлена".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: