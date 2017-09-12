Голову правління "Хліб України" в центрі Києва впіймали на хабарі
Вівторок, 12 вересня 2017, 16:20
Голову правління ДАК "Хліб України" затримали під час отримання хабара.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.
"Голові правління ДАК "Хліб України" все було ніколи взяти 7 тис доларів з сільгосп підприємця за укладання договору оренди. Сьогодні хабар був взятий", - написав він.
Луценко повідомив, що ГПУ і К СБУ голову правління "взяли" разом з посередником.
Керівником ДАК "Хліб України" з листопада 2016 року є Мирон Скородинський.
Українська правда