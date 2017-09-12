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День в АТО: Бойовики стріляли менше, але поранили двох військових

Вівторок, 12 вересня 2017, 19:26

У вівторок проросійські бойовики суттєво зменшили свою активність порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, від опівночі у районі зафіксовані 4 факти відкриття вогню з боку незаконних збройних формувань. З них один обстріл характеризується як неприцільний.

"Водночас навіть незначна активність ворога призвела до поранень наших бійців. Так, близько 7 ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатомету біля Кримського два військовослужбовці української армії отримали поранення", - зазначили у прес-центрі.

На Донецькому напрямку бойовики двічі били з великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях в Авдіївській промзоні. А на Приморському напрямку зі стрілецької зброї російські найманці неприцільно обстріляли укріплення сил АТО на околицях Талаківки.

Українська правда

Теми: АТО
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