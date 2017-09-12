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Єнін: Країни ЄС не підтвердили наявність активів Януковича

Вівторок, 12 вересня 2017, 20:57

Єврокомісія не надала адвокатській компанії, що представляє інтереси екс-президента України Віктора Януковича і його сина Олександра, інформації про наявність їхніх коштів і активів в країнах ЄС, оскільки ця інформація має обмежений доступ.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"Справа в тому, що в більшості країн ЄС ця інформація з обмеженим доступом і не може бути передана стороннім особам, які не мають відношення до кримінального провадження, тому й відповідь Європейської комісії так сформульована", - зазначив він на прохання прокоментувати заяву адвокатської компанії, в якій говориться, що в отриманій нею відповіді Єврокомісії ствержується про вісутність підтвердження від країн ЄС наявності коштів і активів, що належать Олександру Януковичу.

"Більшість країн її (інформацію про наявність активів) не надала", - додав Єнін.

Теми: ЯнуковичЄС
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