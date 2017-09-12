Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перший заступник директора-розпорядника МВФ прибув до Києва

Вівторок, 12 вересня 2017, 23:14

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон прибув до Києва у вівторок ввечері.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в представництві МВФ в Україні.

Раніше в прес-службі Фонду повідомляли, що Ліптон буде перебувати в Києві з офіційним візитом до 14 вересня.

У вівторок заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, що імовірно місія МВФ прибуде до Києва у другій половині вересня на перегляд програми EFF.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $ 16,75 млрд за поточним курсом) з першим траншем в $ 5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів в 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом в квітні 2016 року переговори про продовження фінансування поновилися, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд тільки в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженого радою директорів разом з четвертим траншем, до кінця 2017 року були заплановані три перегляди: четвертий - в середині травня, п'ятий - в середині серпня, шостий - в середині листопада. У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $ 1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. У цілому - близько $4,46 млрд.

У 2018 році плануються інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. У цілому - близько $3,82 млрд.

Разом з тим НБУ за підсумками засідання монетарного комітету 6 липня заявив, що в поточному році очікується отримання двох траншів від МВФ за програмою EFF замість раніше запланованих трьох. Відповідно, центробанк знизив прогноз надходжень від Фонду в 2017 році до $3 млрд. У той же час, як вказується в інфляційному звіті за липень, НБУ підвищив суму очікуваних надходжень від МВФ в 2018 році до $4,5 млрд.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 5 липня заявив, що очікує восени рішення МВФ щодо надання країні чергового кредитного траншу в рамках програми EFF.

За даними Фонду, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.

Теми: МВФ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
МВФ
Економічні новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ
МВФ додав ще 4 структурних маяки у програму EFF для України
Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: