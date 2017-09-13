Поліція: У Запоріжжі біля офісної будівлі стався вибух

У Запоріжжі близько 22:00 стався вибух біля офісної будівлі, розташованої по вулиці Патріотичній.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу Нацполіціі області.

"Постраждалих немає. Виїхала вибухо-технічна служба та слідчо-оперативна група. Встановлюють обставини інциденту", - повідомила прес-секретар головного управління Нацполіціі в Запорізькій області Катерина Людвік.

У будівлі, біля якої стався вибух, раніше був офіс впливового місцевого бізнесмена Євгена Анісімова, який зараз перебуває не в Україні.

У період з 2011 по 2013 роки місцеві ЗМІ писали про його вплив на запорізький бізнес і владу. Анісімов був найбільшим спонсором місцевих організацій Партії регіонів.

У цій же офісній будівлі вже відбувався схожий інцидент в ніч з 3 на 4 вересня 2015 року. Тоді в результаті вибуху були пошкоджені перекриття даху будівлі. Поліція розслідувала цю подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (особливо злісне хуліганство).