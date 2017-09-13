Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

2 українців евакуювали з острова Сен-Мартен через ураган

Середа, 13 вересня 2017, 09:40

Двох громадян України евакуювали з острова Сен-Мартен у Карибському морі на острів Мартиніка через ураган Ірма.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter, посилаючись на кризовий центр МЗС Франції.

За даними відомства, загрози життю цих українців немає.

Як відомо, у Карибському морі, на узбережжі США та французьких заморських територіях, вирує потужний ураган Ірма.  

Теми: стихіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
стихія
У Словенії та Хорватії – потужні зливи, є загиблі
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
У Києві піднявся рівень води: низка заплавних територій досі затоплені
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: