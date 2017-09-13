Єврокомісія оцінить успіхи України в "безвізі" до нового року

Європейська комісія проведе оцінку виконання Україною безвізового режиму з Євросоюзом до кінця цього року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Єврокомісії.

"Ми можемо підтвердити, що ми отримали від української влади звіт (стосовно виконання "безвізу" – ред.), який буде доданий до моніторингового звіту щодо безвізового режиму до кінця цього року", – повідомили там.

"Звіт буде відкритим і доступним в інтернеті", – додали у Єврокомісії.

Як відомо, 11 червня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і "шенгенської зони"

Віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що Єврокомісія не буде ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.