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ОБСЄ помітила у забороненій зоні на Донбасі 40 танків бойовиків

Середа, 13 вересня 2017, 11:27

Спостерігачі ОБСЄ кажуть, що бачили 40 невідомих танків бойовиків, не відведених у спеціальні місця для зберігання.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії організації від 11 вересня.

"За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 40 танків (невстановленого типу), які стояли на території об’єкта неподалік с. Мануйлівка (65 км на схід від Донецька)", - розповідають спостерігачі.

Окрім того, повідомили в ОБСЄ, 11 вересня СММ зафіксувала у зоні безпеки на Донбасі бойові броньовані машини, броньовані машини військового типу і свіжі сліди, які вона оцінила як сліди танка.

Зокрема, на окупованій території спостерігачі бачили БМП біля Луганська, а також два БТРи та одну БРДМ поблизу Донецька.

"За даними повітряного спостереження станом на 8 вересня виявлено 8 броньованих машин військового типу і майже 60 вантажівок військового типу в м. Кальміуське (кол. Комсомольське, 42 км на південний схід від Донецька), у зоні, у межах якої розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено", - зазначається у звіті.

Українська правда

Теми: ДонбасОБСЄАТО
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