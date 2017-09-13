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Міятович: Безкарність вбивць Гонгадзе і Шеремета шкодить журналістиці

Середа, 13 вересня 2017, 13:55

Колишній представник ОБСЄ зі свободи медіа Дуня Міятович вважає однією з головних перешкод у діяльності українських ЗМІ безкарність осіб, які вчиняють злочини проти журналістів.

Про це вона заявила 13 вересня на прес-конференції під час другої медіа-конференції Східного партнерства, передає "Укрінформ".

"Важко виміряти ступінь свободи засобів масової інформації, навіть бувши представником ОБСЄ з цих питань... В Україні, між тим, можна відзначити одну проблему, пов'язану з безкарністю тих осіб або сил, що скоюють злочини проти журналістів, які виконують свій професійний обов'язок. Найперше – це вбивства. Зокрема, дуже давнє вбивство Георгія Гонгадзе і нещодавнє вбивство Павла Шеремета. Вони мають бути належним чином розслідувані. Це стосується й побиття та нападів на журналістів", - сказала Міятович.

При цьому вона зазначила, що протягом останніх семи років українські медіа стали більш вільними, особливо після подій Євромайдану та Революції Гідності. Водночас, за словами Міятович, з'явилась інша проблема - свобода діяльності ЗМІ на тимчасово окупованих територіях та в анексованому Криму.

"Дуже важко сподіватись на об'єктивні та вільні репортажі з тимчасового захоплених територій на сході України, не кажучи вже про Крим. Там проблема з журналістикою дуже велика", - зауважила Міятович.

У цьому, на її переконання, не останню роль відіграє й політичний тиск на медіа і намагання змусити журналістів "говорити суголосно думкам певних політичних сил".

Теми: ЗМІОБСЄ
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