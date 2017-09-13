Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян пояснив, як орендував у родичів будинок під Києвом

Середа, 13 вересня 2017, 15:25

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.  

Раніше журналіста Наталія Седлецька написала у Facebook, що в мережі з'явилася інформація про оренду родиною Омеляна елітного котеджу у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом.

Вона розповіла, що "наразі немає доказів явного порушення".

"Будинок взятий в оренду 12.06.2017, а отже формально задекларувати це міністр мав вже в наступній декларації у 2018 році. По-друге, будинок оформлений на племінницю дружини міністра, батьки якої доволі заможні люди - їхній значно більший маєток знаходиться у цьому ж котеджному містечку", - написала вона.

 

"Тобто є вірогідність, що вони були фінансово спроможні придбати цей будинок для доньки, але оскільки вона живе закордоном - то здали його в оренду родичам (тобто міністру та його дружині)", - додала Седлецька.

В коментарях вона запитала у міністра, з якого часу він по факту почав користуватись будинком і чи справді будинок придбали за гроші родичів дружини Омеляна, а не за його особисті.

Міністр відповів, що користується будинком з червня 2017 року.

"В гостях у родичів дружини ми були неодноразово з часу народження сина у 2014. Оскільки вони придбали ще один будинок для доньки і він був порожнім - запропонували нам ним користуватися. Щоб ні в кого не виникало жодних питань - ми нотаріально оформили оренду. Ні я, ні моя дружина не володіють даним будинком", - написав він.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МінінфраструктуриЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Мінінфраструктури
Лобізм забудовників: які послуги Кабмін надає під грифом "секретно" і не для всіх?
Пряме сполучення між Черніговом і Києвом через Десну відновили: дорога займе 2 години
Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: