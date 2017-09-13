Держустановам США заборонили користуватися продукцією "Лабораторії Касперського"
Адміністрація президента США повідомила державним установам країни про необхідність припинити користування продуктцією російської "Лабораторії Касперського".
Як повідомляє Reuters, таке рішення обгрунтували тим, що фірма є вразливою до впливу Кремля й використання вказаного антивірусу може поставити під загрозу національну безпеку.
Департамент національної безпеки США видав директиви федеральним установам, наказавши їм виявити продукцію Касперського у своїх інформаційних системах протягом 30 днів і припинити її використання протягом 90 днів.
У Департаменті нацбезпеки заявили, що стурбовані "зв'язками між деякими співробітниками Касперського й російською розвідкою та іншими державними установами".
"Ризик того, що російський уряд, чи то самостійно, чи то у співпраці з Касперським, може скористатися доступом, який надається продуктам Касперського, для того, щоб поставити під загрозу федеральну інформацію та інформаційні системи, безпосередньо зачіпає національну безпеку США", - йдеться у заяві.
Лабораторія Касперського неодноразово заперечувала, що вона має зв'язки з будь-яким урядом, і казала, що не може допомагати урядові у кібершпигунстві.
Українська правда