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Держустановам США заборонили користуватися продукцією "Лабораторії Касперського"

Середа, 13 вересня 2017, 23:39

Адміністрація президента США повідомила державним установам країни про необхідність припинити користування продуктцією російської "Лабораторії Касперського".

Як повідомляє Reuters, таке рішення обгрунтували тим, що фірма є вразливою до впливу Кремля й використання вказаного антивірусу може поставити під загрозу національну безпеку.

Департамент національної безпеки США видав директиви федеральним установам, наказавши їм виявити продукцію Касперського у своїх інформаційних системах протягом 30 днів і припинити її використання протягом 90 днів.

У Департаменті нацбезпеки заявили, що стурбовані "зв'язками між деякими співробітниками Касперського й російською розвідкою та іншими державними установами".

"Ризик того, що російський уряд, чи то самостійно, чи то у співпраці з Касперським, може скористатися доступом, який надається продуктам Касперського, для того, щоб поставити під загрозу федеральну інформацію та інформаційні системи, безпосередньо зачіпає національну безпеку США", - йдеться у заяві.

Лабораторія Касперського неодноразово заперечувала, що вона має зв'язки з будь-яким урядом, і казала, що не може допомагати урядові у кібершпигунстві.

Українська правда

Теми: СШАінтернет
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