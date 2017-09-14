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ОБСЄ встановить відеокамери на КПВВ на Донбасі

Четвер, 14 вересня 2017, 02:28

СММ ОБСЄ планує встановити чотири камери відеоспостереження на КПВВ "Гнутове", "Майорськ" та "Марʼїнка" (Донецька область), а також на горі Князя Ігоря в районі н.п. Станиця Луганська (територія, контрольована бойовиками).

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На додаток до камер відеоспостереження, які вже використовуються, до кінця вересня поточного року СММ ОБСЄ планує встановити ще чотири камери відеоспостереження на КПВВ "Гнутове", "Майорськ" та "Марʼїнка" (Донецька область), а також на горі Князя Ігоря в районі н.п. Станиця Луганська (територія ОРДО)", - йдеться у повідомленні.

Як пояснює українська сторона СЦКК, встановлення додаткових технічних засобів спостереження СММ ОБСЄ буде сприяти ефективному моніторингу режиму припинення вогню та дотриманню режиму тиші в зоні конфлікту.

За даними українських військових, на сьогодні з обох сторін лінії зіткнення СММ ОБСЄ використовує сім камер відеоспостереження, а саме: у н.п. Авдіївка та Широкине (Донецька область), на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС), ділянках розведення сил та засобів №1 "Станиця Луганська" та №2 "Золоте" (Луганська область), №3 "Петрівське" (територія ОРДО), а також на території шахти "Жовтнева" (територія ОРДО).

Водночас, як повідомляється, камера на шахті "Жовтнева" (територія ОРДО) не функціонує впродовж тривалого періоду, з огляду на те, що бойовики не дають можливість представникам Місії ОБСЄ провести її обслуговування. Також, 8 серпня бойовиками НЗФ ОРДО було виведено з ладу камеру відеоспостереження на ДФС.

При цьому камери, які встановлені на підконтрольній уряду України території працюють у сталому режимі та своєчасно обслуговуються. 

Теми: АТООБСЄДонбас
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