Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутата Кримчака затримали за привласнення землі – НАБУ

Четвер, 14 вересня 2017, 09:17

Депутата Київради Сергія Кримчака затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

Про це 14 вересня повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"Затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 (Привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.), та ст.209 (відмивання грошових коштів – ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

"Суть схеми полягала в тому, що посадовець за допомогою родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі Києва, що перебувають у комунальній власності. Після цього він легалізував здобуті злочинним шляхом ділянки, внісши їх до статутного фонду заснованого ймовірним спільником товариства", - йдеться в повідомленні.  

 

Наразі тривають слідчі дії з метою отримання додаткових доказів, встановлення інших ймовірних учасників корупційної схеми, а також викриття інших епізодів незаконного заволодіння землею у Києві.

Відзначається, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака. 

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака. 

Теми: НАБУКиївземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: