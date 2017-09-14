Грибаускайте: До навчань "Запад-2017" ми готові добре як ніколи

Литва готова до військових навчань РФ та Білорусі "Запад-2017" так добре, як ніколи раніше.

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте, повідомляє Delfi.

За її словами, Литва підготувалась до навчань краще, ніж у 2009 та 2013 роках.

"У нас є більше інструментів для відлякування та оборони на нашій території, нам також допомагають наші партнери, наші друзі з НАТО - більше бачити, більше чути і більше знати ", - сказала вона.

Грибаускайте додала, що навчання вже відбуваються близько місяця, хоча офіційно вони розпочинаються тільки сьогодні.

"Ми бачили, як концентрують все більше військ, як йде підготовка. Отже, не варто концентруватися на 14-20 вересня, оскільки це так звана активна фаза, а насправді це VIP-ова частина, коли приїжджають гості, проходять показові навчання. Тому і перед цим терміном і після активність підвищена", - сказала Грибаускайте.

Нагадаємо, Росія та Білорусь у четвер розпочинають спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

За даними Москви, в навчаннях візьмуть участь не менше 13 тисяч осіб. Західні фахівці вважають, насправді їх буде близько 100 тисяч.

За даними литовської іноземної розвідки, ймовірний сценарій навчань - збройний конфлікт з НАТО.

Європейська правда