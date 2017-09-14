Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грибаускайте: До навчань "Запад-2017" ми готові добре як ніколи

Четвер, 14 вересня 2017, 13:42

Литва готова до військових навчань РФ та Білорусі "Запад-2017" так добре, як ніколи раніше.

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте, повідомляє Delfi.

За її словами, Литва підготувалась до навчань краще, ніж у 2009 та 2013 роках.

"У нас є більше інструментів для відлякування та оборони на нашій території, нам також допомагають наші партнери, наші друзі з НАТО - більше бачити, більше чути і більше знати ", - сказала вона.

Грибаускайте додала, що навчання вже відбуваються близько місяця, хоча офіційно вони розпочинаються тільки сьогодні.  

"Ми бачили, як концентрують все більше військ, як йде підготовка. Отже, не варто концентруватися на 14-20 вересня, оскільки це так звана активна фаза, а насправді це VIP-ова частина, коли приїжджають гості, проходять показові навчання. Тому і перед цим терміном і після активність підвищена", - сказала Грибаускайте.

Нагадаємо, Росія та Білорусь у четвер розпочинають спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

За даними Москви, в навчаннях візьмуть участь не менше 13 тисяч осіб. Західні фахівці вважають, насправді їх буде близько 100 тисяч.

За даними литовської іноземної розвідки, ймовірний сценарій навчань - збройний конфлікт з НАТО.

Європейська правда

Теми: РосіяБілорусьЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Росія
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
У Харкові прогриміли вибухи
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: