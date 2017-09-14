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На кордоні затримали росіянина, який був у розшуку

Четвер, 14 вересня 2017, 14:01

13 вересня в пункті пропуску "Гоптівка" прикордонники Харківського загону затримали громадянина Росії, який був у міжнародному розшуку.

Під час здійснення заходів прикордонного контролю на 52-річного чоловіка спрацювала база даних Інтерполу, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Громадянина Російської Федерації розшукували в Україні за "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Прикордонники затримали іноземця та поінформували представників Національної поліції.

А в пункті пропуску "Виступовичі", що на кордоні з Білоруссю, під час здійснення прикордонниками Житомирського загону прикордонного контролю база даних Інтерполу спрацювала на автомобіль.

За кермом автомобіля "Ауді Q7" 2007 року випуску білоруської реєстрації їхав громадянин Афганістану. На авто, викраденому в Румунії у 2011 році, іноземець прямував в Україну.

Водія та іномарку передали поліцейським для з`ясування обставин.

За даними Держприкордонслужби, з початку 2017 року її співробітники за базою даних Інтерполу виявили та затримали майже 1650 осіб та 164 автомобілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРосіяІнтерполПрикордонна служба
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