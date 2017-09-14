На Борщагівці сталася пожежа - загорілися МАФи
У Києві на Борщагівці сталася пожежа, горять МАФи.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
"Горять МАФи на Колібрісі. Бійці ДСНС кажуть, що в пожежному гідранті немає води. Кличуть цистерни з водою на підмогу", - наголошується в публікації.
Станом на 18:35, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа на ринку "Колібріс" була локалізована.
"О 17:24 надійшла заявка про те, що горить аптека, виїхали рятувальники. О 18:35 пожежу локалізовано", - сказала "Українським Новинам" спікер відомства Світлана Водолага..
З її слів, площа пожежі становить приблизно 2 тис. квадратних метрів.
На місці працюють 14 одиниць спеціальної техніки і 63 людей особового складу.
При цьому, зі слів Водолаги, наразі невідомо, загорілася аптека всередині "Колібріса" чи поруч із ним.
Інформації про потерпілих і жертв наразі немає.
Станом на 19:22 ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі.
Українська правда