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Швеція почала найбільші військові навчання одночасно з РФ

П'ятниця, 15 вересня 2017, 06:15

Швеція почала найбільші за останні 23 роки військові навчання "Аврора", які проводяться за підтримки НАТО, хоча сама країна членом Альянсу не є.

Про це повідомляє ВВС.

Маневри почалися майже одночасно з російсько-білоруськими навчання "Захід-2017", що викликали тривогу в країнах Східної Європи.

У навчаннях "Аврора" беруть участь 19 тисяч військовослужбовців. Навчання триватимуть три тижні.

"Ситуація з безпекою в регіоні погіршилася", - так прокоментував початок маневрів командувач шведської армії Мікаель Біден.

"Сьогодні Росія - це країна, яка впливає на загальну ситуацію в Європі з точки зору безпеки своїми діями - анексією Криму і триваючим конфліктом на сході України, тому зрозуміло, що ми дуже ретельно стежимо за тим, що робить Росія", - сказав він.

Відзначається, що в останні роки Швеція скорочувала витрати на оборону, а в березні цього року в країні знову ввели військовий призов.

Крім шведської армії в навчаннях беруть участь військовослужбовці з США, Франції, Норвегії та інших країн НАТО. Раніше в НАТО заявляли, що маневри не є відповіддю на російсько-білоруські навчання "Захід-2017".

Спільні стратегічні маневри "Захід-2017" за участі РФ та Білорусі відбуваються з 14 по 20 вересня.

У навчаннях, які проходитимуть на території Білорусі та у західній частині Росії, беруть участь, за офіційними даними, 12,7 тисячі осіб.

Проте на Заході висловлюють занепокоєння, що насправді до навчань залучено набагато більше військових.

Зокрема, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн 7 вересня заявила, що у цих навчаннях "Захід-2017" візьмуть участь понад 100 тисяч військовослужбовців.

Теми: ШвеціяНАТОРосія
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