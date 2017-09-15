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HRW каже, що в Україні катували підозрювану у зраді, СБУ заперечує

П'ятниця, 15 вересня 2017, 15:55

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що СБУ 2 дні із тортурами утримувала без зв’язку із зовнішнім світом жінку, підозрювану в держзраді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Влада України має негайно розслідувати заяви про те, що Мастікашева була незаконно затримана і зазнала тортур", – заявив директор з Європи і Центральної Азії Human Rights Watch Г’ю Вільямсон.

Відповідно до заяви правозахисників, 29-річна громадянка України Дарія Мастікашева, яка живе в Москві, приїздила в серпні на Дніпропетровщину до матері і сина, а коли намагалася сісти на автобус назад до Росії, її затримали представники СБУ.

Родичі Мастікашевої заявили, що 2 дні не мали про неї відомостей. Згодом жінці висунули обвинувачення у державній зраді, а суд у Дніпрі вирішив помістити її під арешт.

Адвокат Мастікашевої сказав правозахисникам, що силовики змусили її на камеру прочитати зізнання у роботі на ФСБ Росії і намірі завербувати ветеранів бойових дій на сході України для скоєння терактів у Росії, в яких ФСБ мала звинуватити українську владу.

Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що звинувачення на адресу спецслужби "не мають під собою жодних підстав".

"Служба безпеки діяла і діє виключно у рамках закону, тому вся російська інформаційна пропаганда, яка таким чином намагається захиститися від свого провалу терактів, які вони планували – ми цього не будемо коментувати", – сказала Гітлянська.

17 серпня голова СБУ Василь Грицак заявив, що служба викрила механізм російських спецслужб, через який ФСБ Росії планувала використати колишніх бійців АТО для прикриття терактів на території цієї країни.

За його словами, двох підозрюваних організаторів вивезення українських бійців взяли під варту.

Теми: Росіяправа людиниСБУ
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