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Білорусь отримала багатомільйонний російський кредит

Субота, 16 вересня 2017, 02:41

На рахунки Мінфіну Білорусі надійшов наданий РФ кредит в обсязі 700 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства фінансів Білорусі.

"У розвиток домовленостей про надання Республіці Білорусь в 2017 році державного фінансового кредиту РФ, досягнутих на рівні глав держав Білорусі та Росії, підписано Угоду між урядом Республіки Білорусь і урядом РФ про надання уряду Республіки Білорусь державного фінансового кредиту на термін 10 років на суму 700 млн доларів США в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

15 вересня 2017 року кошти державного фінансового кредиту РФ в повному обсязі зараховані на рахунок міністерства фінансів.

За умовами угоди, білоруська сторона отримає кредит в російських рублях, але облік заборгованості буде вестися в доларах США.

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