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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у лондонському метро

Субота, 16 вересня 2017, 03:44

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух у лондонському метро.

Відповідна заява ісламістів була опублікована пов’язаним із ними інтернет-агенством "Амак", передає Радіо Свобода.

Лондонська міська поліція повідомляє, що внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені 29 осіб.

За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі. Ніхто із тих, хто постраждав, не перебуває в тяжкому стані. Повідомлень про загиблих немає.

Нагадаємо, у п’ятницю у Лондоні на станції метро Parsons Green стався вибух. У задній частині поїзда вибухнув білий контейнер, який залишили в сумці біля дверей вагона.

Поліція Лондона повідомила, що розслідує інцидент як теракт.

Теми: Велика Британіятероризм
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