ОБСЄ: Цьогоріч жертвами конфлікту на Донбасі стали 388 осіб

У 2017 році жертвами конфлікту на Донбасі стали 388 осіб серед цивільного населення, з них 68 - загинули, 315 зазнали поранень.

Про це повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан, посилаючись на тематичний звіт СММ ОБСЄ "Жертви серед цивільного населення на сході України".

За даними ОБСЄ, у 2016 році місія підтвердила 442 жертви серед цивільного населення, серед яких - 88 загиблих.

Апакан заявив, що сторони конфлікту "мають відмовитися від практики розміщення особового складу та військової техніки у житлових районах і поблизу них, а також припинити застосування неприцільно озброєння і озброєння непрямого наведення - мінометів і артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, в районах проживання цивільного населення".

Він додав, що жодна зі сторін повністю не контролює ситуацію на лінії розмежування, в якій опинилися люди похилого віку, які складають 40% від загальної кількості жертв.

Також Апакан повідомив, що з 31 жертви серед цивільного населення внаслідок неправильного поводження з вибуховими пристроями, понад 50% - діти.

Глава місії ОБСЄ закликав сторони постійно інформувати населення про мінну небезпеку.

Українська правда