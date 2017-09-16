Заступник генсека НАТО: ми зберігаємо відкритою перспективу членства України

Таджан Ілдем, заступник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії, наполягає, що НАТО дотримується політики "відкритих дверей" щодо України.

Про це він заявив під час панельної дискусії на конференції Yalta European Strategy.

Представник керівництва Альянсу, зокрема, нагадав що "досі діє рішення бухарестського саміту 2008 року" (про те, що "Україна одного дня стане членом НАТО").

"Ми маємо зберігати перспективу членства в НАТО для України як європейської країни, не дозволяючи жодній іншій країні, в тому числі Росії, мати право вето щодо вступу", - заявив він.

"Стабільна суверенна і незалежна Україна має ключове значення для євроатлантичної безпеки. Тому члени НАТО настільки тверді у підтримці України і ніколи не визнають незаконну анексію Криму", - додав він.

Заступник генсека нагадав, що є дві умови для приєднання: "Країна має вирішити приєднатися, а Альянс повинен ухвалити рішення консенсусом".

Він також нагадав присутнім, що НАТО має доказ того, що політика відкритих дверей діє на практиці, а не є лише декларативною. Таким доказом, за його словами, стало приєднання Чорногорії до Альянсу.

Нагадаємо, 8 червня Верховна рада підтримала законопроект №6470, який закріпляє зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

13 липня президент Порошенко анонсував початок діалогу з Альянсом про надання України Плану дій щодо членства.

Члени Північноатлантичної ради "взяли до уваги" прагнення України отримати План дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу.

Європейська правда