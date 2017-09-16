Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступник генсека НАТО: ми зберігаємо відкритою перспективу членства України

Субота, 16 вересня 2017, 16:21

Таджан Ілдем, заступник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії, наполягає, що НАТО дотримується політики "відкритих дверей" щодо України.

Про це він заявив під час панельної дискусії на конференції Yalta European Strategy.

Представник керівництва Альянсу, зокрема, нагадав що "досі діє рішення бухарестського саміту 2008 року" (про те, що "Україна одного дня стане членом НАТО").

"Ми маємо зберігати перспективу членства в НАТО для України як європейської країни, не дозволяючи жодній іншій країні, в тому числі Росії, мати право вето щодо вступу", - заявив він.

"Стабільна суверенна і незалежна Україна має ключове значення для євроатлантичної безпеки. Тому члени НАТО настільки тверді у підтримці України і ніколи не визнають незаконну анексію Криму", - додав він.

Заступник генсека нагадав, що є дві умови для приєднання: "Країна має вирішити приєднатися, а Альянс повинен ухвалити рішення консенсусом".

Він також нагадав присутнім, що НАТО має доказ того, що політика відкритих дверей діє на практиці, а не є лише декларативною. Таким доказом, за його словами, стало приєднання Чорногорії до Альянсу.

Нагадаємо, 8 червня Верховна рада підтримала законопроект №6470, який закріпляє зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

13 липня президент Порошенко анонсував початок діалогу з Альянсом про надання України Плану дій щодо членства.

Члени Північноатлантичної ради "взяли до уваги" прагнення України отримати План дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу.

Європейська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
НАТО
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Останні новини
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
Усі новини...
Реклама: