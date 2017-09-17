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ОБСЄ помітила у бойовиків військову техніку та протитанкові міни

Неділя, 17 вересня 2017, 15:45

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували у бойовиків в Донецькій області бронетранспортери, вантажівки військового  типу з зенітною установкою та протитанкові міни.

Про це повідомляється у звіті місії, розміщеному на сайті ОБСЄ.

"У непідконтрольних уряду районах поблизу н.п. Кальміуське міні-БПЛА СММ зафіксував 7 нерухомих бронетранспортерів (один БТР-60 і шість типу МТ-ЛБ) та понад 40 нерухомих вантажівок військового типу, з яких 1 була укомплектована зенітною установкою (ЗУ-23, 23 мм)", - йдеться у звіті.

За даними ОБСЄ, техніку зафіксували в зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з меморандумом про розведення озброєння.

Крім того, на блокпості "ЛНР" за 3,5 км на південний схід від н.п.Щастя спостерігачі зафіксували 4 протитанкові міни в кузові вантажівки, поруч з яким стояли 15 озброєних осіб, а також кран та вантажівка військового типу, які рухалися на північ.

"Неподалік блокпоста "ДНР" поблизу н.п.Оленівка були помічені 5 неозброєних людей, які встановлювали загородження і колючий дріт протяжність 30-40 м уздовж західної узбіччя автодороги Н20, а також знаки про мінну небезпеку з написом "Міни" російською мовою" , - повідомили у місії. 

Українська правда 

Теми: ОБСЄДонбасзброя
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