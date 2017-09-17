РФ та Ірак відновили авіасполучення, яке перервали 13 років тому

Іракська авіакомпанія "Iraqi Airways" здійснила перший за 13 років рейс до Москви.

Як повідомляє РІА Новости, 17 вересня літак приземлився в аеропорту "Внуково".

Авіаційна влада Іраку і Росії домовилася про відкриття регулярного прямого сполучення між містами двох країн ще у 2015 році. Учасники зустрічі домовилися розглянути можливість відкриття рейсів також до міста Ербіль в Іраку та до Санкт-Петербургу і Казані - в РФ.

Авіасполучення з Іраком було перервано у 2004 році після введеної заборони з боку Росії.

Причиною припинення авіарейсів між двома країнами став недостатній рівень забезпечення безпеки польотів через погіршення обстановки в Іраку.