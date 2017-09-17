Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ та Ірак відновили авіасполучення, яке перервали 13 років тому

Неділя, 17 вересня 2017, 16:36

Іракська авіакомпанія "Iraqi Airways" здійснила перший за 13 років рейс до Москви.

Як повідомляє РІА Новости, 17 вересня літак приземлився в аеропорту "Внуково". 

Авіаційна влада Іраку і Росії домовилася про відкриття регулярного прямого сполучення між містами двох країн ще у 2015 році. Учасники зустрічі домовилися розглянути можливість відкриття рейсів також до міста Ербіль в Іраку та до Санкт-Петербургу і Казані - в РФ.

Авіасполучення з Іраком було перервано у 2004 році після введеної заборони з боку Росії.

Причиною припинення авіарейсів між двома країнами став недостатній рівень забезпечення безпеки польотів через погіршення обстановки в Іраку.

Теми: РосіяІрак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з окупантами – Генштаб
Повітряні сили з початку війни знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – Олещук
ISW пояснив, як удари по військово-морських цілях РФ сприяють українському контрнаступу
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: