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Українці створили електровелосипед, який може конкурувати з Tesla

Неділя, 17 вересня 2017, 17:45

Українські розробники представили гібрид мотоцикла і гірського велосипеда під назвою Delfast Ebike.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем'єр-мінстр України Володимир Гройсман.

"Вже незабаром його можна буде побачити на Interbike International Expo у Лас-Вегасі. Унікальним проект робить запас ходу у 380 км, більшим, ніж в електрокарі Tesla", - зазначив прем'єр.

 

Видання "Новое время" зазначає, що початкова вартість електровелосипеда, дизайн якого можна визначити як гібрид мотоцикла і гірського велосипеда - від 2989 доларів.

Крейсерська швидкість Ebike становить 45 км / год. Максимальна швидкість - 55 км / год.

Виготовлена ​​в США батарея розрахована на три тисячі циклів і підтримує рекуперацію енергії. Від двох USB-виходів електродвигуна можна підзарядити смартфон і планшет.

За безпеку Delfast Ebike відповідати іммобілайзер, GPS-трекер, кнопка старт / стоп, сигналізація, віддалений запуск, а також мобільний додаток.

Гройсман також висловив впевненість, що такий екологічний і потужний транспорт оцінять в усьому світі.

Економічна правда

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