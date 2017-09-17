Українці створили електровелосипед, який може конкурувати з Tesla
Українські розробники представили гібрид мотоцикла і гірського велосипеда під назвою Delfast Ebike.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем'єр-мінстр України Володимир Гройсман.
"Вже незабаром його можна буде побачити на Interbike International Expo у Лас-Вегасі. Унікальним проект робить запас ходу у 380 км, більшим, ніж в електрокарі Tesla", - зазначив прем'єр.
Видання "Новое время" зазначає, що початкова вартість електровелосипеда, дизайн якого можна визначити як гібрид мотоцикла і гірського велосипеда - від 2989 доларів.
Крейсерська швидкість Ebike становить 45 км / год. Максимальна швидкість - 55 км / год.
Виготовлена в США батарея розрахована на три тисячі циклів і підтримує рекуперацію енергії. Від двох USB-виходів електродвигуна можна підзарядити смартфон і планшет.
За безпеку Delfast Ebike відповідати іммобілайзер, GPS-трекер, кнопка старт / стоп, сигналізація, віддалений запуск, а також мобільний додаток.
Гройсман також висловив впевненість, що такий екологічний і потужний транспорт оцінять в усьому світі.