США планують розширити заборону на в'їзд для іноземців
Неділя, 17 вересня 2017, 19:46
Адміністрація США розглядає варіант посилення заборони на в'їзд в США для іноземних громадян.
Про це 17 вересня заявив радник президента США з нацбезпеки Герберт МакМастер.
"Якщо ви не можете ефективно перевіряти людей, щоб зрозуміти, хто в'їжджає в вашу країну, то ви не повинні дозволяти людям з цієї країни приїжджати", - зазначив МакМастер в ефірі телеканалу "АВС".
Раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи терористичну атаку у лондонському метрополітені, заявив, що заборона на в'їзд до США для іноземних громадян має бути набагато жорсткішою.
"Заборона на в'їзд до США має бути набагато ширше, жорсткіше і більш конкретною", - зазначив Трамп у своєму Твіттері.