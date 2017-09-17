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США планують розширити заборону на в'їзд для іноземців

Неділя, 17 вересня 2017, 19:46

Адміністрація США розглядає варіант посилення заборони на в'їзд в США для іноземних громадян.

Про це 17 вересня заявив радник президента США з нацбезпеки Герберт МакМастер.

"Якщо ви не можете ефективно перевіряти людей, щоб зрозуміти, хто в'їжджає в вашу країну, то ви не повинні дозволяти людям з цієї країни приїжджати", - зазначив МакМастер в ефірі телеканалу "АВС".

Раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи терористичну атаку у лондонському метрополітені, заявив, що заборона на в'їзд до США для іноземних громадян має бути набагато жорсткішою.

"Заборона на в'їзд до США має бути набагато ширше, жорсткіше і більш конкретною", - зазначив  Трамп у своєму Твіттері.

Інтерфакс-Україна

Теми: США
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