АТО: Бойовики застосували 122-мм артилерію на Луганщині

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 31 раз порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вже традиційно ввечері і вночі відбулись обстріли в районі Авдіївської промзони. Тут російські найманці застосовували гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. З цієї ж зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку вперше від початку перемир’я противник застосовував артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського.

Біля Кримського та Причепилівки бойовики били з мінометів калібру 82 міліметри.

На Приморському напрямку найманці застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети – двічі поблизу Водяного.

Як повідомляється, сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь.