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Антикорупційний активіст: Сказали, якщо ще кудись полізу – вб’ють

Понеділок, 18 вересня 2017, 14:43

Члена Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна побили двоє нападників, він пов'язує це зі своєю професійною діяльністю.

Про це він розповів у коментарі "Громадському радіо".

"Зараз я проходжу рентген. Поки що результати не отримав. Дихати не дуже приємно", – описав активіст свій нинішній стан. 

"Як це буває кожного дня, о 9:45-9:50 я вийшов з дому. Прямо у дворі мого будинку стояв невідомий з букетом квітів, в окулярах, в кепці, худий. Він мені одразу здався підозрілим. Він вдарив, я встиг піднести руку. В той же момент мене вдарили з іншого боку. Це був другий  нападник. Він вдарив мене у ліве вухо", – каже Лісічкін.

"Я спробував піднятись. Потім мене почали бити. Вибили сумку та телефон. Я почав тягнутись за сумкою. Мене повалили і ще кілька разів вдарили, коли я лежав. Сказали, що якщо ще кудись полізу, то вб’ють", – розповів активіст . 

Лісічкін каже, що запам’ятав обличчя обох нападників. За його словами це були люди 40-45 років. Один високого, а інший середнього зросту.

Активіст упевнений, що це постраждав через свою антикорупційну діяльність:

"Я викликав поліцію. Ніби були камери спостереження. Поруч обмін валют. У мене не було особистих конфліктів. Це точно антикорупційна діяльність. Тим більше, якщо врахувати слова нападників. Це не побутовий конфлікт".

За словами Лісічкіна, 20 вересня буде сесія Харківської міської ради, а антикорупціонери  проводитимуть акцію.

"Вхід у міську раду під час сесій для представників громадянського суспільства закритий. Це велика проблема. Тому ми готуємо акцію. Можливо, напад пов’язаний з цим, а може з нашим останнім розслідуванням щодо незаконного вимагання грошей з водіїв Харкова на "паркоматах". Можливо, пов'язано з розслідуваннями з приводу комунальних підприємств і махінацій під час держзакупівель.

Лісічкін запевнив, що акція все одно відбудеться. 

"Можливо, напад на Дмитра Булаха пов’язаний з моїм. Той факт, що ця справа теж не рухається дає мотивацію нападати на людей вдень", – додав активіст.

Як відомо, 30 серпня неподалік від метро "ХТЗ" у Харкові двоє невідомих напали на депутата Харківської облради та голову ГО "Харківський антикорупційний центр" Дмитра Булаха.  

Його колеги пов’язують напад на нього з його професійною діяльністю.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про кваліфікацію злочину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківнадзвичайна подіякорупція
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