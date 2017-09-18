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Правоохоронці вилучають документи дитячого табору “Вікторія”

Понеділок, 18 вересня 2017, 16:29

Правоохоронці вилучають документацію щодо введення в експлуатацію, функціонування та перевірок у дитячому таборі "Вікторія", через пожежу в якому загинули двоє дітей.

Про це повідомила прес-служба одеської прокуратури.

"Прокуратура області 16 вересня розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами недбалості службових осіб районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 367 (службова недбалість - ред.) КК України)", - йдеться у повідомленні.

В рамках провадження правоохоронці вилучають документацію стосовно введення в експлуатацію, функціонування та перевірок у дитячому таборі.

Слідчі дії проводять у Київському райвідділі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Київській районній адміністрації Одеси та Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

Як повідомлялося, 16 вересня про підозру повідомили директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

В ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставлено двоє дітей 2006-го року народження: дівчинка з діагнозом забиття хребта та тупа травма черева, хлопчик - отруєння продуктами горіння.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі в Одеському дитячому таборі.

Теми: Одесанадзвичайна подія
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