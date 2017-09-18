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Крим за місяць незаконно відвідали 34 іноземні судна

Понеділок, 18 вересня 2017, 17:03

Протягом серпня було зафіксовано 34 вантажні судна, які незаконно заходили в порти окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

"Загалом цими суднами здійснено 77 заходів до портів Керч та Севастополь. З них 23 судна під прапором Російської Федерації та 11 – під прапорами інших держав", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за серпень до портів, діяльність яких була тимчасово припинена, заходили судна таких держав, як Палау, Сьєрра-Леоне, Того, Коморські острови, Танзанія.

Також у Міністерстві нагадали, що в липні кількість іноземних порушників у портах та терміналах окупованого Криму складала 597 суден.

"Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь розглядатиметься як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України", – підсумовує прес-служба.

Зазначається, що за такі правопорушення відповідальність, у тому числі кримінальну, буде покладено на судновласників, операторів та капітанів суден.

У МінТОТ нагадують, що морські порти, розташовані на території окупованого Криму, закриті на підставі розпорядження Кабінету міністрів від 30 квітня 2014 року "Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту" та згідно з наказом Міністерства інфраструктури від 16 червня 2014 року "Про закриття морських портів".

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали судно під прапором Белізу, яке, порушуючи українське законодавство, неодноразово заходило до портів окупованого Криму.

У грудні 2016 року прикордонники затримали іноземне судно Sky Moon, яке також мало досвід заходження до портів Криму. Спільними зусиллями Держприкордонслужби та Військової прокуратури зібрана доказова база стала підставою для рішення суду щодо притягнення посадових осіб до відповідальності, в тому числі накладення штрафу у розмірі 18,4 млн грн та конфіскації судна в дохід держави.

Всім членам екіпажу судна прикордонники заборонили в’їзд в Україну строком на три роки.

Українська правда

Теми: Крим
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