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На початку 2018 року Україна офіційно долучається до ініціативи Пан-Євро-Мед

Понеділок, 18 вересня 2017, 20:58

У найближчу середу або найпізніше через тиждень уряд розгляне на своєму засіданні приєднання України до ініціативи Пан-Євро-Мед.

Про це "Європейській правді" розповіло джерело в уряді

"В адміністрації президента вже чекають цей документ, щоб представити його в Раді. Про проходження цього документа вже домовлено з профільними комітетами Ради", - повідомило джерело.

В уряді сподіваються, що угода Пан-Євро-Меду за оптимістичного сценарію офіційно запрацює для України з 1 січня 2018 року.

Втім, в уряді визнають, є і певна складність. Справа в тому, що Україні доведеться внести правки про застосування Пан-Євро-Меду в угоди про вільну торгівлю з країнами, що є членами цієї ініціативи.

Зокрема, подібні переговори доведеться провести з Грузією та Молдовою, балканськими країнами – Македонією та Чорногорією, та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі - Норвегією, Ісландією, Швейцарією та Ліхтенштейном.

Втім, в уряді сподіваються, що переговори не займуть багато часу.

Ініціатива Пан-Євро-Мед дозволяє використовувати в товарах сировину чи складові, що походять з країн, які є членами цієї угоди, та експортувати їх як продукцію власного виробництва.

Детальніше читайте на "ЄвроПравді": "Більше, ніж ЗВТ. Що дасть Україні участь у Пан-Євро-Мед".

"Українська правда" в Threads

Теми: торгівля
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