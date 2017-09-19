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Порошенко запропонував академії Вест-Поінт знайти партнера в Україні

Вівторок, 19 вересня 2017, 04:37

Президент України Петро Порошенко виступив з пропозицією для американської військової академії Вест-Поінт укласти партнерські зв'язки з одним з військових інститутів в Україні.

Про це він заявив у понеділок, виступаючи перед слухачами академії в штаті Нью-Йорк, передає "Укрінформ".

"Ми були б щасливі, якби академія Вест-Поінт могла б підключитися до процесу військової освіти в Україні, про що ми говорили сьогодні з генералом (Касленом, начальником академії - ред). І я думаю, було б дуже важливо, якби один з українських військових інститутів став би партнером цієї академії", - сказав президент.

Порошенко зазначив, що обидві сторони могли б мати користь від обміну досвідом, в тому числі в протистоянні в умовах нової форми "гібридної війни", а також від вивчення мови, вдосконалення співпраці між країнами і збройними силами.

Разом з тим, президент підкреслив, що такий досвід уже розпочато.

"Батальйони, навчені американськими інструкторами, продемонстрували кращу тактику ведення бою і найменші втрати на полі бою", - зазначив Порошенко.

Крім того, за його словами, військове обладнання, надане США, значно скоротило втрати українців в конфлікті.

Порошенко також заявив, що "з новим оборонним озброєнням ми зможемо врятувати більше життів - як цивільних, так і військових".

Порошенко перебуває з робочим візитом в США для участі в 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Теми: ПорошенкоСША
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