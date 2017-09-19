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Суд у середу подумає над продовженням арешту Штепи

Вівторок, 19 вересня 2017, 19:51

У суді у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи у вівторок допитали двох свідків; у засіданні оголошено перерву до середи, 20 вересня.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі прокуратури Харківської області у вівторок.

"Сьогодні (у вівторок) у суді допитали двох свідків. Одного зі сторони обвинувачення, другого - зі сторони захисту. З огляду на закінчення робочого часу засідання перенесли на завтра на 12:00", - зазначив співрозмвоник.

За його словами, на засіданні в середу суд планує розглянути питання щодо продовження обвинуваченій запобіжного заходу.

Теми: Слов'янськсуд
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