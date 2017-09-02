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Польща побудує паркан на кордоні з Україною і Білоруссю

Субота, 2 вересня 2017, 04:09

Польща планує спорудження вздовж кордону з Білоруссю та Україною огорожі, що запобігатиме міграції диких кабанів, які переносять африканську чуму свиней (АЧС).

Про це повідомляє Польське радіо.

Наразі у Польщі вивчають правові та екологічні умови спорудження вздовж кордону з Білоруссю та Україною паркану проти кабанів. Результати стануть відомі протягом двох-трьох тижнів.

Міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Юрґєль повідомив, що вартість паркану становитиме 130 мільйонів злотих (30 мільйонів євро), а довжина огорожі – 729 кілометрів. Міністерство фінансів обіцяє надати таку суму.

На думку експертів, причиною появи африканської чуми свиней у Польщі були заражені цим вірусом дикі кабани, що зайшли на територію Польщі з Білорусі.

Як оцінив міністр Юрґєль, паркан є необхідним, попри факт, що восени кількість нових вогнищ африканської чуми свиней повинна значно зменшитися. Найбільш небезпечні місяці, коли розвиток хвороби є найсильнішим, це червень, липень і серпень.

Від моменту появи АЧС в Польщі в 2014 році до сьогодні виявлено 93 вогнища цього захворювання в трьох вооєводствах: Підляському, Люблінському та Мазовєцькому. Також виявлено 461 випадок зараження АЧС в диких кабанів.

Теми: ПольщакордонБілорусьсільське господарство
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