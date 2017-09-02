Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС Росії спростувало проживання Януковича в садибі Будьонного

Субота, 2 вересня 2017, 13:58
МВС Росії спростувало проживання Януковича в садибі Будьонного

Прес-служба МВС РФ заявила, що в будинку прийомів "Русичі" в підмосковній Баковці ніхто не проживав і не проживає, будівля використовується для прийому і обслуговування делегацій.

Про це йдеться в офіційній відповіді МВС РФ на запит РБК після того, як видання "Медуза" повідомило про проживання в цьому будинку екс-президента України Віктора Януковича.

"Інформація, розміщена в деяких ЗМІ, про проживання деяких осіб у заміському будинку відомства не відповідає дійсності. Заміський будинок прийомів "Русичі" МВС Росії, що розташований у Московській області, використовується для проведення конференцій, засідань, симпозіумів, нарад, а також для прийому і обслуговування делегацій, в тому числі іноземних", - йдеться у відповіді прес-служби.

"Утримання і експлуатація даного об'єкта здійснюється в установленому порядку. C 2012 року по даний час на об'єкті постійно ніхто не проживав і не проживає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 1 вересня "Медуза" повідомила, що екс-президент Віктор Янукович живе на державній дачі в підмосковній Баковці по вулиці Паркова алея, 11.

Раніше на цій території була дача маршала Семена Будьонного. Після смерті Будьонного дача перейшла державі. Одним з останніх постояльців держдачі в Баковці був губернатор Московської області Борис Громов, який жив тут до літа 2012 року.

У серпні повідомлялося, що Янукович живе в підмосковному селі Баковка на вулиці Лісовій в будинку за понад 4 мільйони доларів.

У свою чергу 27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що інформація про адресу проживання Януковича в с. Баковка є фейком.

Українська правда

Теми: ЯнуковичРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: