У торговому представництві РФ у Вашингтоні теж спішно палили документи

Співробітники торгового представництва Росії у Вашингтоні спішно спалюють на його задньому дворі паперовий документообіг .

Про це повідомив американський журнал Foreign Policy, розмістивши в Twitter коротке відео, пише DW.com.

На зйомці видно огорожу торгпредства на Коннектикут авеню, за якою розпалене багаття. Над вогнищем піднімається дим.

За кілька годин до цього за допомогою болторізу робітник демонтував камери, встановлені на паркані навколо будівлі.

Крім того, за свідченням кореспондентів видання, цілий день біля будівлі торгового представництва було надзвичайно жваво: виїжджали і заїжджали автомобілі, співробітники переносили коробки і великі пластикові мішки з речами.

