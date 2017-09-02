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У заручниках бойовиків 144 українці – Тандіт

Субота, 2 вересня 2017, 16:38

Станом на 2 вересня в заручниках бойовиків перебувають 144 українці.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"За останні дні, на жаль, цифра дещо зросла саме через те, що були затримані звичайні цивільні, які не мали зброї і не перебували на лінії розмежування, а також не були учасниками АТО. Їм інкримінують надумані звинувачення в шпигунстві та інших злочинах, яких вони не скоювали", - зазначив він.

Тандіт також закликав всіх громадян, які перебувають на лінії розмежування, пам'ятати про небезпеку не тільки для свого здоров'я, а й для життя.

"Там введені комендантські години, не діють українські закони, а людей можуть затримувати без суду і слідства", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 1 вересня правозахисники повідомили про викрадення бойовиками хлопця на КПВВ "Станиця Луганська". Відділ комунікацій поліції Луганській області підтверджує викрадення бойовиками 22-річного хлопця, даний факт внесений до ЄРДР і кваліфіковано за ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

31 липня Юрій Тандіт повідомляв, що терористи ОРДЛО утримують в полоні 137 українців.

Теми: заручникиСБУ
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