Кількість полонених українців на Донбасі зросла до 137 – СБУ

Терористи ОРДЛО вже утримують в полоні 137 українців, і ця цифра збільшилася за останні дні.

Про це в понеділок в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник глави СБУ Юрій Тандит.

"На сьогоднішній день 137 громадян України є заручниками. На жаль, ця цифра за останні дні зросла завдяки тому, що з боку ОРДЛО терористи, які затримують наших співгромадян, утримують їх незаконно, звинувачують звичайних цивільних осіб у злочинах, які вони не скоювали", - заявив він.

Більш того, говорить Тандит, ця цифра зросла через те, що затримуються особи, що не перебувають на лінії зіткнення, і які не мають при собі зброї.

"Вони просто переміщалися (через лінію розмежування - ред.) і є цивільними особами", - розповів радник голови СБУ.

Так, за словами Тандіта, був затриманий бойовиками і Віталій Руденко, якого вдалося звільнити з полону. Бойовики затримали його восени 2016 року, при тому, що йому була гарантована безпека.

"Якщо говорити про Віталія Руденка, то ця людина ще восени минулого року була підступно затримана, тому що йому гарантували з боку Луганська безпеку, він їхав на похорон свого батька. Як тільки він виїхав за лінію зіткнення, його відразу затримали. Він багато місяців незаконно утримувався там. З самого початку українська делегація в Мінську боролася за його звільнення", - розповів представник Служби безпеки.

Як повідомлялося, наприкінці квітня представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко говорила, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей знаходяться 127 українських полонених.

29 липня з полону бойовиків ОРЛО було звільнено діючого суддю Апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка.

"Інтерфакс-Україна"