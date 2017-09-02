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П'ять обвинувачуваних у "справі 2 травня" оголосили сухе голодування

Субота, 2 вересня 2017, 18:34

П'ятеро обвинувачуваних у "справі 2 травня" щодо подій на Грецькій площі в Одесі оголосили сухе голодування, вимагаючи почати дебати і завершити судовий процес.

Про це повідомляє Центр правового моніторингу "Гідність". 

Згідно з повідомленням, голодування оголосили обвинувачені С.Долженков, Є. Мефедов, М.Сакауов, С.Корчинський, В.Романюк.

"1 вересня засідання Іллічівського міського суду у "справі 2 травня" не відбулося через неявку сторони обвинувачення. Захворіла другий прокурор - Оксана Моско, про що суд повідомили листом з обласної прокуратури", - зазначено у повідомленні.

Також у листі прокуратура повідомили. що інші прокурори не можуть прийти на засідання і підтримати обвинувачення.

За даними адвокатів, група, яка здійснювала процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, складається зі 150 прокурорів.

"Судова колегія ухвалила рішення повідомити президента України, уповноваженого з прав людини ВР, генпрокурора, прокурора Одеської області про те, що обвинувачення не виконує свої обов'язки", - повідомили у Центрі.

29 серпня прокуратура Одеської області заявила відвід суддям Іллічівського міського суду, які розглядають "справу 2 травня" щодо подій на Грецькій площі. У заяві прокуратури зазначалося, що приводом для відведення стала низка "грубих порушень під час судового розгляду, які в подальшому стануть безумовною підставою для скасування судом вищої інстанції будь-якого вироку у кримінальному провадженні".

15 травня колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, яка розглядала "справу 2 травня", задовольнила клопотання одного з адвокатів підсудних про відвід суддів. Після цього справу було направлено до Апеляційного суду Одеської області для визначення місця проведення судових засідань.

Київський та Суворовський районний суди Одеси, які раніше не були задіяні у розгляді справи, не змогли з різних причин (відпустки, хвороби суддів тощо) сформувати колегії і прийняти справу до розгляду. У підсумку було ухвалено рішення передати справу до Чорноморська, де її продовжують розглядати. 

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 було поранено.

Більшість жертв трагедії загинула у Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані й навмисно сплановані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесасправа 2 травня
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