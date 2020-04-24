Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція каратиме порушників карантину на роковини трагедії в Одесі

П'ятниця, 24 квітня 2020, 18:01
Поліція каратиме порушників карантину на роковини трагедії в Одесі

Одеська поліція попереджає про кримінальну й адміністративну відповідальність за масові акції на шості роковини трагічних подій 2 травня в Одесі, коли в ході заворушень загинули майже пів сотні людей.

Джерело: начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, "Радіо Свобода"

Пряма мова Беха: "Будь які мирні зібрання заборонені на час карантину, і щодо організаторів таких масових заходів будуть вживатися найсуворіші заходи впливу, перш за все відкриття кримінальних проваджень і оголошення підозр.

Проти учасників будуть складатись адміністративні протоколи за масовий збір громадян".

Деталі: За його словами, 2 травня 2020 року в Одесі масові заходи будуть заборонені.

Бех додав, що під час травневих свят поліція працюватиме в підсиленому режимі.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.

Кожного року в Одесі проходять поминальні заходи – окремо на честь загиблих проукраїнських активістів і окремо в пам’ять про загиблих членів проросійського руху "Куликове поле".

Нагадаємо:

  • Через події в Одесі правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинсправа 2 травняОдесакоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
Усі новини...
Реклама: