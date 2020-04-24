Поліція каратиме порушників карантину на роковини трагедії в Одесі
Одеська поліція попереджає про кримінальну й адміністративну відповідальність за масові акції на шості роковини трагічних подій 2 травня в Одесі, коли в ході заворушень загинули майже пів сотні людей.
Джерело: начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, "Радіо Свобода"
Пряма мова Беха: "Будь які мирні зібрання заборонені на час карантину, і щодо організаторів таких масових заходів будуть вживатися найсуворіші заходи впливу, перш за все відкриття кримінальних проваджень і оголошення підозр.
Проти учасників будуть складатись адміністративні протоколи за масовий збір громадян".
Деталі: За його словами, 2 травня 2020 року в Одесі масові заходи будуть заборонені.
Бех додав, що під час травневих свят поліція працюватиме в підсиленому режимі.
2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
Кожного року в Одесі проходять поминальні заходи – окремо на честь загиблих проукраїнських активістів і окремо в пам’ять про загиблих членів проросійського руху "Куликове поле".
Нагадаємо:
- Через події в Одесі правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.