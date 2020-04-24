Поліція каратиме порушників карантину на роковини трагедії в Одесі

Одеська поліція попереджає про кримінальну й адміністративну відповідальність за масові акції на шості роковини трагічних подій 2 травня в Одесі, коли в ході заворушень загинули майже пів сотні людей.

Джерело: начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, "Радіо Свобода"

Пряма мова Беха: "Будь які мирні зібрання заборонені на час карантину, і щодо організаторів таких масових заходів будуть вживатися найсуворіші заходи впливу, перш за все відкриття кримінальних проваджень і оголошення підозр.

Проти учасників будуть складатись адміністративні протоколи за масовий збір громадян".

Деталі: За його словами, 2 травня 2020 року в Одесі масові заходи будуть заборонені.

Бех додав, що під час травневих свят поліція працюватиме в підсиленому режимі.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.

Кожного року в Одесі проходять поминальні заходи – окремо на честь загиблих проукраїнських активістів і окремо в пам’ять про загиблих членів проросійського руху "Куликове поле".

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