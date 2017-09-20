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Доба в АТО: 23 обстріли, втрат серед українських військових немає

Середа, 20 вересня 2017, 07:34

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні угруповання продовжують обстріли позицій української армії, поодиноко використовуючи міномети різних калібрів. 

Так, на Донецькому напрямку активність ворога зберігалась у районі Авдіївської промзони. Тут після 18 години бойовики тричі били по опорних пунктах ЗСУ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньоторецького та Невельського.

Близько 20 години противник випустив 10 мін калібру 120 міліметрів та застосовував озброєння БМП біля Пісків.

На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів опорні пункти сил АТО на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки.

На Приморському напрямку під ворожий вогонь великокаліберних кулеметів тричі потрапили захисники Водяного.

Як зазначили у штабі, майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, не забороненої мирними домовленостями.

Як повідомлялось,  19 вересня вранці терористи застосували артилерію калібру 152 міліметри на підступах до Новотошківського.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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