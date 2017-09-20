Генпрокуратура проводить обшуки у Полтавській міськраді

Зранку середи Генпрокуратура та поліція почала обшуки у Полтавській міськраді за статтею 236 "Порушення правил екологічної безпеки" Кримінального кодексу.

Про це повідомило місцеве інтернет-видання "Трибуна".

Як повідомляється, обшуки проводили у кабінеті заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталії Сук.

Слідчі дії також провели у кабінеті заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталія Нікіпелова.

"Заходи проводяться за ухвалою Печерського райсуду міста Києва, в якій зазначено провести обшуки за адресою Соборності, 36", - зазначає видання.

Правоохоронці також зайшли до приймальні секретаря міської ради Оксани Деркач. Її адвокатів до кабінету не пустили.

Слідчий попросив журналістів покинути приміщення міської ради.

"У зв’язку з таємницею досудового розслідування просимо представників ЗМІ покинути приміщення. Детальна інформація про процес розслідування наявна у статті 236 КК України" - зазначив старший слідчий Генпрокуратури Віталій Конончук.

Окрім того, Конончук сказав, що за ухвалою суду обшуки проведуть по всьому приміщенні міської ради. Однак показувати ухвалу суду слідчий відмовився, аргументуючи це таємницею слідства.

"Українська правда" намагається зв’язатись з Генпрокуратурою та полтавською поліцією.