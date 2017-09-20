У Миколаєві стався вибух у будинку: постраждав чоловік

20 вересня у приватному одноповерховому будинку по вулиці Севастопольській, 43/1 у Миколаєві стався вибух, у результаті чого постраждав чоловік.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вибух подальшим горінням пролунав близько 8:14 ранку.

"У результаті події постраждав чоловік, ймовірно господар, якого госпіталізовано до лікарняного закладу", - йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС

За даними НикВести, чоловік близько 30 років отримав опіки 80% тіла.

За словами представника газової служби, яка працювала на місці події, причиною вибуху став не витік газу, а невідома вибухова речовина.

"Щось таке, якась вибухова речовина. Ми туди заходили з розвідкою – стіни не посічені, гранату виключають, але щось вибухнуло таке. Залишків балона немає, може, якусь каністру слідчі знайдуть або якийсь боєприпас. Газові прилади цілі, все в порядку з розведенням. У цій кімнаті тільки конвектор був, але епіцентр тут, усе вигоріло, все чорне", - розповів представник газової служби.

Фото НИКвести

Він також підкреслив, що жителі сусідніх квартир у цьому будинку не чули запаху газу, який би міг стати причиною вибуху.

Це ж підтвердив і керівник Управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасименя.

"Після гасіння пожежі спеціалісти зайшли всередину і визначили місце вибуху – це кімната третьої квартири. Газові прилади вимкнуті, газові труби не пошкоджені. Тому припускати, що це був вибух газу – малоймовірно. За попередніми даними, це не вибух газу, а вибух якоїсь суміші. Чи, може, пороху. Поки невідомо", - сказав Герасименя.

Він також додав, що у будинку було 4 квартири, де мешкало 7 осіб.

фото никвести

На робочій нараді у заступника міського голови з цього питання заявили, що жителі будинку, де стався вибух, не зможуть отримати компенсацію з міського бюджету.

"Ситуація класифікується відповідно до державного класифікатора як надзвичайна ситуація техногенного характеру, об'єктового рівня реагування – тобто гроші з резервного фонду на цю ситуацію використані не будуть", - сказав Герасименя.

Місто також не зможе виділити з резервного фонду грошову компенсацію постраждалому

чоловіку і сусідам, чиї квартири суттєво пошкодило вибухом.

За попередніми даними, збиток оцінюється у менше 6,4 мільйона гривень.

Водночас департамент соцзахисту після проведення оцінки підготує проект рішення про виділення матеріальної допомоги жителям будинку, який розглянуть на позачерговому засіданні виконкому.

Відзначається, що жителів усіх 4 квартир тимчасово відселять.

Надання житла потребують лише 2 людини – мати і дочка, які мешкали в 1-й квартирі.

Мешканець квартири, де стався вибух, не був там прописаний. Наразі міська влада шукає власницю квартири.

Про придатність будинку для подальшого проживання можна буде говорити після висновку Департаменту ЖКГ. Обстеження будинку відбудеться після завершення рятувальних робіт і слідчих дій.

Повідомляється, що Департамент ЖКГ спрямує до поліції звернення щодо цілодобової охорони будинку.

Українська правда