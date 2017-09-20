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Рада розглянула вже більше 2 тисяч поправок до судової реформи

Середа, 20 вересня 2017, 14:49

Депутати Верховної Ради розглянули 2353 поправки до законопроекту 6232 про внесення змін до низки кодексів, який впроваджує судову реформу.

Про це повідомляє прес-служба парламенту у Twitter.

"Три дні, 2353 правок розглянуто", - кажуть там.

За даними ВР, депутатам лишилося розглянути ще 2031 поправку до проекту закону.

Спікер Андрій Парубій закрив пленарне засідання Ради в середу, подальший розгляд поправок буде продовжено у четвер, 21 вересня.

Як повідомлялося, 7 вересня народні депутати розпочали розгляд законопроекту №6232. Ним передбачається внесення змін до Господарського, Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.

Станом на 19 вересня депутати встигнули розглянули тисячу з 4383 поправок, але не підтримали жодну з них.

Українська правда

Теми: Верховна Радасудреформизаконодавство
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