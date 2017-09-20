Рада розглянула вже більше 2 тисяч поправок до судової реформи
Депутати Верховної Ради розглянули 2353 поправки до законопроекту 6232 про внесення змін до низки кодексів, який впроваджує судову реформу.
Про це повідомляє прес-служба парламенту у Twitter.
"Три дні, 2353 правок розглянуто", - кажуть там.
За даними ВР, депутатам лишилося розглянути ще 2031 поправку до проекту закону.
Спікер Андрій Парубій закрив пленарне засідання Ради в середу, подальший розгляд поправок буде продовжено у четвер, 21 вересня.
3 дні, 2353 правок розглянуто, 2031 залишилось.— Верховна Рада (@verkhovna_rada) September 20, 2017
Ранкове пленарне засідання закінчено. Завтра розгляд #ЗП6232 продовжиться.
Тримаймося💪 pic.twitter.com/i8YtN9S4s1
Як повідомлялося, 7 вересня народні депутати розпочали розгляд законопроекту №6232. Ним передбачається внесення змін до Господарського, Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.
Станом на 19 вересня депутати встигнули розглянули тисячу з 4383 поправок, але не підтримали жодну з них.
Українська правда